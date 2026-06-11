Monti categorico: “Kean? Non lo darei mai via, per uno così servono 40 milioni”

Le parole di Monti sul futuro e sul mercato della Fiorentina: da Paratici al nuovo allenatore viola Fabio Grosso

Alessio Vannini 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 19:24)

Gianfranco Monti, noto tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole:

"Sono allibito, non capisco perché stiamo ancora parlando di Vanoli. Leggo addirittura di tifosi che ne chiedevano la conferma: lo abbiamo ringraziato a dovere, ora voltiamo pagina. Su Grosso, invece, vedo molto scetticismo. Anch’io avrei preferito un profilo diverso, ma ora che c’è lui dobbiamo spingere tutti dalla stessa parte."

Il ritorno dall'America — "È fondamentale l’appuntamento con la stampa della prossima settimana: i tifosi vogliono chiarezza e vogliamo capire le intenzioni di questa società. Si apre un nuovo corso con Paratici e Ferrari: spero ci sia un’apertura totale verso la piazza e i media. Non mi aspetto che Paratici prometta la Champions League, mi aspetto sincerità e onestà, senza prese in giro. Credo sarà una conferenza stampa 'low profile'. Do fiducia a Paratici, dovrà lavorare bene; non penso voglia sfigurare a Firenze."

"Mi aspetto una stagione di transizione" — "La ricostruzione della Fiorentina non deve passare solo dalla squadra, ma soprattutto dalla dirigenza e dall’organizzazione del Viola Park, e non solo. Credo proprio che questo sarà un anno di transizione. In sette anni di gestione Commisso, per ben tre volte abbiamo veleggiato nelle zone bassissime della Serie A. Paratici avrà parecchi problemi con il mercato in uscita, tra i rientri dai prestiti e la necessità di abbassare il monte ingaggi. Spero soltanto che la società lo lasci lavorare al meglio."

Il nodo Kean — "Io Kean non lo darei mai via, parliamo di un calciatore di livello internazionale. Per acquistare un giocatore simile oggi ti servono almeno 40 milioni di euro. Dovrà essere bravo Paratici, in caso di cessione, a trovare un attaccante dello stesso valore. La Fiorentina prima di tutto dovrà parlare con l'ex Juventus per capire le sue reali motivazioni."