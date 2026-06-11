L'amministratore delegato del Monza, Mauro Baldissoni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'addio di Bianco e del futuro allenatore che hanno in mente di prendere per la prossima stagione in Serie A (Vanoli tra i candidati). Queste le sue parole, partendo dall'addio del tecnico con destinazione Pisa:
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Il Monza pensa a Vanoli? Baldissoni: “Non facciamo nomi. Ecco cosa cerchiamo”
Le parole dell'amministratore delegato del Monza, Mauro Baldissoni, sul futuro allenatore: anche Vanoli tra i candidati?
Un allenatore che ha due anni di contratto non deve essere confermato, semmai deve essere esonerato. Ieri Bianco ci ha detto che non si sentiva di allenare il Monza, allora gli abbiamo detto 'dimettiti'. Il calcio è questo, noi lo confermavamo ma poi lui ci ha detto che non se la sentiva. Ne prendiamo atto. Ci aspettiamo che si dimetta. Pisa? Sono sicurissimo che lui e il Pisa conoscano le regole, non è un problema del club.
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Sul futuro allenatore—
Questa mattina abbiamo parlato con un possibile allenatore per la prima volta, cominciamo oggi le nostre valutazioni. Vanoli? Non facciamo nomi. Ogni potenziale candidato viene valutato ad ampio spettro. Ci sono allenatori che ci piacciono da un punto di vista metodologico. Non vogliamo mettere nessuno in difficoltà.
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