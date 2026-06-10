Rivoluzione Monza, anche Bianco dice addio. Vanoli tra i possibili sostituti

Ore caldissima in casa Monza. Prima è stato Nicolas Burdisso a salutare, adesso è il tecnico Paolo Bianco ad aver scelto di dire addio. L'allenatore aveva centrato la promozione ai play-off. Ma secondo Sky, il tecnico avrebbe un accordo con il Pisa. Il Monza starebbe già pensando a come sostituire Bianco. Come riporta Nicolò Schira, i primi due nomi per la panchina sarebbero quelli di Paolo Vanoli e Marco Baroni.