Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, ha commentato le mosse di mercato della squadra che verrà allenata da Massimiliano Allegri. Al Corriere dello Sport, l'algerino ha parlato anche di Dodò:
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Ghoulam esalta Dodò: “Mi piace tantissimo, per più motivi. Perfetto per il Napoli”
Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, ha commentato le mosse di mercato della squadra che verrà allenata da Massimiliano Allegri
Cosa serve al Napoli? Un terzino destro, una mezzala e un difensore centrale. Pochi ritocchi. La rosa è di qualità. A destra mi piace Dodo per più motivi: intanto ha una certa esperienza in Serie A, quattro stagioni alle spalle, e abbiamo visto quanto sia importante. E poi può fare sia il quinto, sia il terzino a quattro. Eventualmente puoi schierare lui e Giovanni insieme
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