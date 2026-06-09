Oliver Glasner è reduce da un'impresa colossale. Aver portato a Selhurst Park 3 trofei in due stagioni. L'ennesima impresa di una carriera, sino ad ora, quasi perfetta. Per conquistare la Conference, Glasner ha eliminato la Fiorentina ai quarti. L'Italia potrebbe essere ancora una volta nel suo destino.
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Glasner in Italia? È l’unica scelta per il Milan di Ibrahimovic
Il Milan si avvicina a Glasner. L'unico tecnico rimasto in corsa
Secondo MilanNews, sarebbe lui l'unico vero candidato, alla panchina rossonera. Il Milan lo ha già incontrato, con esiti positivi. Gli altri profili, come Pochettino, sarebbero ormai tramontati.
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