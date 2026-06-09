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Glasner in Italia? È l’unica scelta per il Milan di Ibrahimovic

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Il Milan si avvicina a Glasner. L'unico tecnico rimasto in corsa
Redazione VN

Oliver Glasner è reduce da un'impresa colossale. Aver portato a Selhurst Park 3 trofei in due stagioni. L'ennesima impresa di una carriera, sino ad ora, quasi perfetta. Per conquistare la Conference, Glasner ha eliminato la Fiorentina ai quarti. L'Italia potrebbe essere ancora una volta nel suo destino.

Secondo MilanNews, sarebbe lui l'unico vero candidato, alla panchina rossonera. Il Milan lo ha già incontrato, con esiti positivi. Gli altri profili, come Pochettino, sarebbero ormai tramontati.

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