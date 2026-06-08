Il Torino riparte da Abate: biennale per l’ex tecnico della Juve Stabia

Manca solo l'ufficialità per la scelta del prossimo allenatore del Torino, ma a guidare i granata per le prossime due stagioni sarà Ignazio Abate. Ex calciatore del Toro nella stagione 2008/09, prima di una lunga epopea al Milan, Abate ha guidato quest'anno con successo la Juve Stabia.

Con i campani è arrivato fino alla semifinale playoff di Serie B, eliminando il Palermo prima di essere estromesso dal Monza. Classe '87, l'ex terzino sarà uno dei più giovani allenatori della prossima Serie A. Di lui se ne parla un gran bene: contratto fino al 2028 sotto la Mole per provare a riportare entusiasmo in una piazza che negli ultimi anni di gestione Cairo si è un po' spenta.