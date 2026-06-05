Il direttore sportivo dell'Udinese, Gianluca Nani, ha parlato ai microfoni di TMW di Nicolò Zaniolo e del suo futuro. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Ds Udinese su Zaniolo: “Contento della scelta che ha fatto. Riscatto? Vi dico”
altre news
Ds Udinese su Zaniolo: “Contento della scelta che ha fatto. Riscatto? Vi dico”
Le parole del direttore sportivo dell'Udinese, Gianluca Nani, sul futuro dell'ex attaccante della Fiorentina, Nicolò Zaniolo
Sta facendo benissimo ad Udine ed è contentissimo della scelta che ha fatto. Siamo un'isola felice, squadra e città dedicate al calcio. Riscatto? Abbiamo il diritto di riscatto. Lui ha manifestato gradimento e noi siamo contentissimi del suo rendimento. Non è una questione economica. Al momento giusto ci siederemo e decideremo il da farsi seguendo la strada prefissata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA