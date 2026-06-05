FOTO – Italiano arrivato in Turchia: inizia la sua avventura col Besiktas

Prima la panchina con la Fiorentina, poi il Bologna, tra Champions e la vittoria della Coppa Italia, e adesso l'estero. Inizia una nuova avventura per Vincenzo Italiano, pronto a proseguire la sua carriera d'allenatore al Besiktas (LEGGI QUI). Il tecnico si era liberato dai rossoblù per sedere sulla panchina del Napoli, poi, a causa di scelte diverse da parte di De Laurentiis, il tecnico ha scelto la pista turca. Di seguito l'immagine del suo arrivo: