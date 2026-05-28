Aurelio De Laurentiis ha deciso il sostituto di Antonio Conte per la panchina del suo Napoli. Non sarà Vincenzo Italiano, che in giornata ha chiuso il suo percorso con il Bologna, ma Massimiliano Allegri. E dunque, così come fu ai tempi della Juventus, sarà ancora una volta l'ex Milan a prendere il posto di Conte.
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Napoli, beffa per Italiano. Romano: “Sarà Allegri il nuovo allenatore”
Il Napoli ha scelto il sostituto di Antonio Conte in panchina: non sarà Vincenzo Italiano, ma l'ex Milan Massimiliano Allegri
Infatti, come scrive l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il tecnico livornese ha accettato tutte le condizioni del club partenopeo ed si prepara a firmare il suo contratto. Sia De Laurentiis che il direttore sportivo azzurro, Manna, desideravano proprio lui per sostituire Antonio Conte e così sarà.
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