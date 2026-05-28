Napoli, beffa per Italiano. Romano: “Sarà Allegri il nuovo allenatore”

Il Napoli ha scelto il sostituto di Antonio Conte in panchina: non sarà Vincenzo Italiano, ma l'ex Milan Massimiliano Allegri

Aurelio De Laurentiis ha deciso il sostituto di Antonio Conte per la panchina del suo Napoli. Non sarà Vincenzo Italiano, che in giornata ha chiuso il suo percorso con il Bologna, ma Massimiliano Allegri. E dunque, così come fu ai tempi della Juventus, sarà ancora una volta l'ex Milan a prendere il posto di Conte.