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Lecce, Corvino ai saluti: non sarà più il Responsabile dell’Area Tecnica

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Termina un matrimonio di 13 anni: Pantaleo Corvino lascia il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica al Lecce
Redazione VN

L'ex dirigente della Fiorentina, Pantaleo Corvino, lascia il Lecce dopo 13 anni. Alla base di questa scelta non ci sono strappi societari o divergenze di mercato, ma una necessità profondamente umana e personale.

Corvino sente il bisogno di fermarsi. Dopo anni intensi, costruendo successi sportivi con budget limitati, il dirigente ha espresso la volontà di staccare la spina. Il suo futuro immediato sarà dunque di riposo.

 

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