Un vera e propria telenovela quella che riguarda Vicenzo Italiano e il Napoli. Aurelio De Laurentiis ha messo l'ex allenatore della Fiorentina in cima alla lista per prendere il posto di Antonio Conte, ma non tutto sembra andare secondo i piani del presidente del Napoli.
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Italiano lascia il Bologna, ma De Laurentiis va su tutte le furie: salta il Napoli?
Italiano—
Infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, De Laurentiis sarebbe infastidito dallo stand-by di Italiano che prima deve risolvere la situazione che col Bologna. L'allenatore rossoblù, nell'incontro andato in scena oggi, ha comunicato la sua volontà di lasciare Bologna. Sarà una separazione consensuale . Lo stesso Di Vaio aveva aperto all'addio di Italiano, anche se ha accusato i procuratori del tecnico di non aver avvertito la società di Saputo dell'incontro con gli azzurri avvenuto ieri.
Napoli—
Adesso però De Laurentiis starebbe perdendo la pazienza, sopratutto per via della gestione dell'incontro di ieri, che doveva rimanere segreto. Tant'è che nella giornata di oggi ci sarebbero stati dei contatti con Massimiliano Allegri. In questo momento, l'ex Milan, potrebbe superare Italiano nella corsa al Napoli.
Il comunicato—
Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera.
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