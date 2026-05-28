Italiano lascia il Bologna, ma De Laurentiis va su tutte le furie: salta il Napoli?

Un vera e propria telenovela quella che riguarda Vicenzo Italiano e il Napoli . Aurelio De Laurentiis ha messo l'ex allenatore della Fiorentina in cima alla lista per prendere il posto di Antonio Conte, ma non tutto sembra andare secondo i piani del presidente del Napoli.

Italiano

Infatti, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, De Laurentiis sarebbe infastidito dallo stand-by di Italiano che prima deve risolvere la situazione che col Bologna. L'allenatore rossoblù, nell'incontro andato in scena oggi, ha comunicato la sua volontà di lasciare Bologna. Sarà una separazione consensuale . Lo stesso Di Vaio aveva aperto all'addio di Italiano, anche se ha accusato i procuratori del tecnico di non aver avvertito la società di Saputo dell'incontro con gli azzurri avvenuto ieri.