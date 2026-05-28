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Tutosport: “Italiano-Bologna, aria di addio. I sostituti? Come a Firenze”

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Italiano può lasciare il Bologna, ed i possibili sostituti sarebbero un Deja-Vu
Redazione VN

Aria di separazione tra Vincenzo Italiano ed il Bologna. Oggi ci sarà un incontro importante tra le parti, che potrebbero salutarsi nonostante un contratto fino al 2027. Sullo sfondo c'è l'occasione Napoli, anche se De Laurentiis pensa anche ad Allegri. I sostituti di Italiano? In caso di addio il Bologna studia numerosi profili, alcuni legati al mondo viola. Raffaele Palladino e Paolo Vanoli, due dei tre allenatori che hanno raccolto l'eredità di Italiano a Firenze negli ultimi due anni. Valutazioni in corso anche per Di Francesco e Daniele De Rossi. Fonte Tuttosport

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