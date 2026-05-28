Iraola, Paratici e quel no che giustifica il direttore sportivo viola

Adoni Iraola è sulla bocca di tutti.Il tecnico in uscita dal Bournemouth piace a tanti club in giro per l'Europa, tra cui il Milan. In Italia anche la Fiorentina stessa ha provato più volte a convincere il tecnico spagnolo, che ha declinato l'invito di Fabio Paratici a sedersi sulla panchina viola. Un no che si va a unire a quelli di Maresca e De Zerbi anche se in questo caso il ds viola è giustificato.