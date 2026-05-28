Adoni Iraola è sulla bocca di tutti.Il tecnico in uscita dal Bournemouth piace a tanti club in giro per l'Europa, tra cui il Milan. In Italia anche la Fiorentina stessa ha provato più volte a convincere il tecnico spagnolo, che ha declinato l'invito di Fabio Paratici a sedersi sulla panchina viola. Un no che si va a unire a quelli di Maresca e De Zerbi anche se in questo caso il ds viola è giustificato.
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Gazzetta dello Sport
Iraola, Paratici e quel no che giustifica il direttore sportivo viola
Iraola si è dimostrato un osso duro. Rimane comunque il tentativo di Paratici, a dimostrazione dell'ambizione del ds viola
Iraola—
Iraola infatti, non sembra essere interessato al campionato italiano. Lo spagnolo sembra aver declinato, scrive la Gazzetta dello Sport, l'offerta di Cardinale. Su di lui ci sarebbe il Crystal Palace, vincitore della Conference League e orfano di quel Glasner che non ha dato scampo a Vanoli.
Paratici—
Insomma, Iraola si è dimostrato un osso duro. Rimane comunque il tentativo di Paratici, a dimostrazione dell'ambizione del ds viola, ma che per adesso si dovrà arrendere alla triaste realtà del nostro calcio.
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