La Fiorentina è ancora in attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore. Uno dei tecnici preferiti da Paratici (ma non solo), è Andoni Iraola. Il basco è al termine di un progetto triennale con il Bournemouth. Le Cherries non perdono da mesi, e sognano la Champions. La Premier League lo ha candidato al premio di allenatore dell'anno, assieme a grandi nomi come Guardiola ed Arteta. Gli altri tecnici in lizza sono Keith Andrews del Brentford, Regis Le Bris del Sunderland e Michael Carrick dello United.
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Paratici sogna Iraola. Intanto la Premier lo candida come tecnico dell’anno
Andoni Iraola è uno dei migliori tecnici in Premier, come certificato dalla candidatura di oggi
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