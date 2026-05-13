La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio 'non è percorribile', apprende l'ANSA da fonti qualificate secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle ore 20.45.
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Calendario: bocciata la proposta della Lega Calcio. Si va al TAR
La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12.00 di domenica il derby Roma-Lazio 'non è percorribile'. Lo riporta l'ANSA
La Lega Serie A ha depositato il ricorso al Tar contro la decisione del Prefetto di Roma di far disputare il derby della Capitale lunedì alle 20.45, con il conseguente spostamento alla stessa ora e alla stessa data delle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per l'Europa.
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