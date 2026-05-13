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Calendario: bocciata la proposta della Lega Calcio. Si va al TAR

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La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12.00 di domenica il derby Roma-Lazio 'non è percorribile'. Lo riporta l'ANSA
Redazione VN

La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio 'non è percorribile', apprende l'ANSA da fonti qualificate secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle ore 20.45. 

La Lega Serie A ha depositato il ricorso al Tar contro la decisione del Prefetto di Roma di far disputare il derby della Capitale lunedì alle 20.45, con il conseguente spostamento alla stessa ora e alla stessa data delle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per l'Europa.

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