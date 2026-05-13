Il tecnico italoamericano Pellegrino Matarazzo, accostato alla Fiorentina dopo le varie manifestazioni di apprezzamento del Presidente Joseph Commisso, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del suo futuro. Ecco le sue dichiarazioni.
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Panchina viola, il monitorato Matarazzo precisa: “Già deciso il mio futuro”
Il tecnico Pellegrino Matarazzo, accostato anche alla Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del suo futuro.
"Continuerò ad allenare la Real Sociedad. Il mio rinnovo? Sono concentrato a chiudere la stagione al meglio, non abbiamo ancora avuto colloqui. Sono molto contento qui, comunque, e mi trovo bene con lo staff e i giocatori, ma ora voglio rimanere concentrato sul lavoro quotidiano".
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