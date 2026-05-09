Ha dell'incredibile quanto successo giovedì sera alla Commanderie, centro di allenamento dell'Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da L'EquipePierre-Emerick Aubameyang è stato escluso dalla rosa per la trasferta contro Le Havre di domenica.
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Marsiglia, Aubameyang escluso dalla rosa: svuotato un estintore su un dirigente
Pierre-Emerick Aubameyang è stato escluso dalla rosa dell'Olympique Marsiglia per aver spruzzato un estintore contro un dirigente
Cos'è successo—
Alla guida di un gruppo di una decina di giocatori, la stella della nazionale del Gabon avrebbe messo a soqquadro diverse stanze, apparentemente senza cattive intenzioni. Il problema sarebbe sorto quando avrebbe svuotato un estintore su Bob Tahri, il dirigente incaricato di far rispettare il coprifuoco al campo di allenamento, sul suo letto e sui suoi effetti personali.
La decisione—
I due co-presidenti, il presidente ad interim Alban Juster e il presidente entrante Stéphane Richard, venerdì, hanno incontrato la squadra e preso provvedimenti verso l'attaccante francese che, dal canto suo, si è scusato affermando di aver voluto solo "ravvivare l'atmosfera".
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