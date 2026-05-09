Marsiglia, Aubameyang escluso dalla rosa: svuotato un estintore su un dirigente

Ha dell'incredibile quanto successo giovedì sera alla Commanderie, centro di allenamento dell'Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da L'Equipe Pierre-Emerick Aubameyang è stato escluso dalla rosa per la trasferta contro Le Havre di domenica.

Cos'è successo

Alla guida di un gruppo di una decina di giocatori, la stella della nazionale del Gabon avrebbe messo a soqquadro diverse stanze, apparentemente senza cattive intenzioni. Il problema sarebbe sorto quando avrebbe svuotato un estintore su Bob Tahri, il dirigente incaricato di far rispettare il coprifuoco al campo di allenamento, sul suo letto e sui suoi effetti personali.