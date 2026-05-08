Serie B e V.i.P.: Frosinone raggiunge Venezia in A. Empoli salvo senza playout

Si è chiusa la regular season in Serie B , con alcuni verdetti che si sono delineati e altri che invece usciranno dai relativi playoff e playout. Con il Venezia dell'ex Duncan già sicuro della promozione da una settimana, è il Frosinone ad assicurarsi il secondo posto nella prossima Serie A dopo la goleada contro il Mantova (o' per Caprini nella sconfitta per 5-0).

Diversi V.i.P. sono invece scesi in campo nell'ultimo turno del campionato cadetto, a partire da Tommaso Martinelli, grande protagonista nella seconda parte di stagione con la maglia della Sampdoria. Nonostante la sconfitta in casa della Reggiana, i blucerchiati hanno portato la barca in porto anche grazie alle parate portierino viola. Classifica tranquilla anche per la Carrarese di Distefano e Rubino. Il primo ha giocato quasi tutta la partita (persa 2-1 in casa dell'Entella), il classe 2006 invece non è sceso in campo nella giornata di epilogo del campionato. Saranno invece playoff per Lorenzo Lucchesi e il suo Monza, insieme agli ex Colpani e Cutrone: pareggio 2-2 con l'Empoli (che si salva direttamente), brianzoli terzi in classifica e in semifinale. Al playoff anche il Catanzaro di Aquilani. L'ex numero 10 e allenatore della Primavera viola chiude la stagione al quinto posto. In Serie C finiscono invece Reggiana, Spezia e Pescara: inutile per gli abruzzesi il gol di Faraoni.