Il Real Madrid è il più grande reality in questo finale di stagione. Continuano ad arrivare notizie dalla Casablanca, sia per il presente che per il futuro. Sul primo fronte tiene banco la clamorosa lite tra Valverde e Tchouamenì, con i due giocatori che si sono scusati sui social. Entrambi sono stati multati per 500mila euro, una cifra mai vista per sanzionari dei propri tesserati.
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Mourinho si avvicina al Real, e Florentino punisce il duo Valverde-Tchouamenì
Josè Mourinho si avvicina al ritorno al Real Madrid, Mentre Perez multa Valverde e Tchouamenì
Il ritorno di Mou—
Josè Mourinho invece sembra il nome principale per la panchina Blancos. Florentino Perez, come riporta Fabrizio Romano, vuole lo Special One. Il portoghese ha aperto al clamoroso ritorno, anche se a posto delle condizioni. Perez vuole un uomo di esperienza in grado di mettere ordine in un gruppo che sembra spaccato.
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