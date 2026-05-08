Mourinho si avvicina al Real, e Florentino punisce il duo Valverde-Tchouamenì

Il Real Madrid è il più grande reality in questo finale di stagione. Continuano ad arrivare notizie dalla Casablanca, sia per il presente che per il futuro. Sul primo fronte tiene banco la clamorosa lite tra Valverde e Tchouamenì, con i due giocatori che si sono scusati sui social. Entrambi sono stati multati per 500mila euro, una cifra mai vista per sanzionari dei propri tesserati.