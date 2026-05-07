Che caos al Real Madrid: lite in allenamento, e Valverde finisce in ospedale

Il Real Madrid è nel caos più totale, dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Nei giorni che precedono il Clasico, il tema che teneva banco era quello della petizione contro Kylian Mbappè. Ma questo non è niente in confronto alla doppia lite tra Valverde e Tchouamenì

Cosa è successo

I due avevano avuto un alterco già nell'allenamento di martedì. La rissa era stata soltanto sfiorata, ma il giorno dopo è successo di tutto. Valverde non ha stretto la mano all'ex Monaco, come scrive Marca, e l'allenamento è stato ad alta tensione. Una tensione culminata con una rissa tra i due. Valverde si è recato in ospedale, accompagnato da Arbeloa, per curare la ferita con dei punti di sutura. Il clima a Madrid si sta facendo davvero irrespirabile.