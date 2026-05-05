Presente al Merger & Acquisition Summit 2026, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato delle proprietà italiane e straniere all'interno del nostro calcio:
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Pres. Serie A: “Le proprietà italiane ci hanno dato lustro. Ne vorrei di più”
Il numero uno della Lege Serie A Ezio SImonelli parla delle proprietà italiane e straniere all'interno del calcio nostrano
Gradirei avere tanti imprenditori italiani, sono nato con le grandi famiglie italiane del calcio: Agnelli, Berlusconi, Moratti, Viola e non vorrei fare torto a qualcuno dimenticandomi. Sono imprenditori che hanno dato lustro al nostro calcio: ne abbiamo ancora, mi piacerebbe fossero di più
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