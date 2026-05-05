La sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine di un'iniziativa in città, è tornata a parlare dei lavori in corso allo stadio Franchi:
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il cantiere
Funaro: “Franchi, i lavori vanno avanti. Oggi il primo palo della copertura”
"Nonostante la giornata complicata con la pioggia, stamani il montaggio del primo palo di venti metri per la copertura"
I lavori vanno avanti con il montaggio delle gradinate. Proprio stamani stanno montando il primo palo di venti metri che sarà uno di quelli che, insieme alla parte di acciaio superiore, andranno a reggere quella che è la copertura. Nonostante la giornata complicata con la pioggia, è un altro passo per il completamento dei lavori.
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