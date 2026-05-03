Glasner perde 3-0 ma scherza: “Come preferire un compleanno al tuo matrimonio?”

Senza più stimoli in campionato, tutte le attenzioni del Crystal Palace sono rivolte alle semifinali di Conference League che ha raggiunto dopo aver battuto la Fiorentina. La squadra inglese nel turno d'andata ha battuto per 3-1 lo Shakhtar Donetsk, ipotecando la finale di Lipsia del 27 maggio. Oggi però i londinesi hanno preso una sonora scoppola in casa del Bournemouth, un 3-0 che non ammette repliche.

"Diciamo che se hai il compleanno di un amico e il tuo matrimonio pochi giorni dopo, sei più eccitato per il matrimonio. È la stessa cosa. Le semifinali del Bournemouth erano oggi, le nostre sono giovedì", ha glissato il tecnico Oliver Glasner, che al termine della stagione saluterà Londra ma ha già chiaro che vuol farlo con un altro trofeo in tasca.