Ex obiettivi, Farioli campione in Portogallo. Prima di lui, ci era riuscito Trapattoni

L'ex obiettivo per la panchina della Fiorentina Francesco Farioli ha conquistato, al primo anno alla guida del Porto, il campionato portoghese. Ventuno anni dopo Giovanni Trapattoni, dunque, un italiano conquista la Liga: il Trap, infatti, ci era riuscito con il Benfica nella stagione 2004-2005, mentre Farioli ha permesso quest'anno al Porto di trionfare quattro anni dopo l’ultimo successo. La festa si è celebrata allo stadio Do Dragao contro l’Alverca nella giornata di ieri: bastava un punto in realtà, ma i biancoblu hanno ipotecato il trionfo nella Primeira Liga con una vittoria, la ventisettesima, firmata Bednarek.