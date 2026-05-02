De Rossi: “Nelle prossime partite spazio ai giovani, vogliamo capire cosa fare”

De Rossi ha parlato a DAZN del futuro di alcuni giocatori del Genoa, da Amorim a Ekator, annunciando cambiamenti nelle prossime partite, tra cui quella con la Fiorentina: "Questi giocatori nelle prossime partite li vedremo spesso in campo perché dobbiamo capire dove siamo, chi siamo e a che punto sono loro. Lo stesso vale per Otoa e tanti altri giocatori che rientreranno nelle rotazioni. Il grosso adesso è raggiunto ed è importante capire cosa dovremmo fare questa estate".