Dopo cinque anni finisce l'agonia: lo Schalke 04 torna in Bundesliga per la prima volta dopo la retrocessione del 2021. Risulta decisiva la vittoria di stasera contro il Dusseldorf, un 1-0 firmato da Karaman. Tra i trascinatori c'è stato anche l'attaccante Edin Dzeko, tornato in Germania a gennaio dopo la finestra poco fortunata con la Fiorentina. Per l'attaccante bosniaco, 6 reti e 3 assist in 9 gare, anche se nel finale di stagione è rimasto ai box per un problema fisico.
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Lo Schalke 04 di Dzeko finisce l’agonia: cinque anni dopo torna in Bundesliga
Lo Schalke 04 di Dzeko torna in Bundesliga
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