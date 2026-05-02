Fabregas: “Ricordate dove era il Como un anno e mezzo fa? E’ una crescita costante”

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato così delle ambizioni dei lombardi, intervenendo ai microfoni di DAZN: "Io ho sempre percepito una crescita costante, sono molto esigente con i ragazzi e quando non mi danno quello che voglio vedere non me lo dimentico. Però il 90% delle volte mi hanno dato tantissimo, so dov'erano un anno e mezzo fa e cosa stanno facendo adesso. So che le mie pretese sono altissime e che loro mi rispondono costantemente. Dietro c'è un lavoro fantastico, di ore e ore, anche se invisibile. Dobbiamo essere contenti di ciò che stiamo facendo al nostro ritorno in Serie A"