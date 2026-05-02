Ranieri, la figlia attacca: “C’è un sacco di gente che parla senza sapere”

L'addio di Claudio Ranieri alla Roma ha lasciato strascichi, nelle ultime ore ci ha pensato la figlia dell'ex Fiorentina, Claudia, a dire la sua dopo la separazione: "C'è un sacco di gente che non sa, che parla e che scrive. E poi c'è chi scrive e sa anche scrivere bene. Non mettetele sullo stesso piano perché non ci possono stare".