È scomparso a 59 anni Alex Zanardi: ex pilota automobilistico (44 gare in F1), straordinario atleta paralimpico, dopo che in un incidente in pista nel 2001 perde entrambe le gambe, esempio di resistenza e amore per la vita.
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Piange il mondo dello sport: è scomparso, a 59 anni, Alex Zanardi
Lutto nel mondo dello sport: all'età di 59 anni è scomparso Alex Zanardi, lo straordinario atleta paralimpico
Il terribile incidente—
Il 19 giugno 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike rimane coinvolto in un incidente vicino a Pienza e dopo anni di condizioni riservate seguite al terribile scontro, lascia la moglie Daniela e il figlio Niccolò. La notizia è stata comunicata dalla famiglia questa mattina. Campione in pista e nella vita, Zanardi ha trasformato ogni caduta in rinascita, diventando simbolo di forza, ironia e coraggio per il mondo intero.
Tutta la redazione di Violanews.com ci tiene a fare le condoglianze a tutta la famiglia per la tragica scomparsa.
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