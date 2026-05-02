Piange il mondo dello sport: è scomparso, a 59 anni, Alex Zanardi

È scomparso a 59 anni Alex Zanardi : ex pilota automobilistico (44 gare in F1), straordinario atleta paralimpico, dopo che in un incidente in pista nel 2001 perde entrambe le gambe, esempio di resistenza e amore per la vita.

Il terribile incidente

Il 19 giugno 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike rimane coinvolto in un incidente vicino a Pienza e dopo anni di condizioni riservate seguite al terribile scontro, lascia la moglie Daniela e il figlio Niccolò. La notizia è stata comunicata dalla famiglia questa mattina. Campione in pista e nella vita, Zanardi ha trasformato ogni caduta in rinascita, diventando simbolo di forza, ironia e coraggio per il mondo intero.