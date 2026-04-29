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Pilar Fogliati e Paratici: “Siamo innamorati. Differenza d’età? Non m’interessa”

Pilar Fogliati e Paratici: “Siamo innamorati. Differenza d’età? Non m’interessa” - immagine 1
Pilar Fogliati parla della relazione con il ds della Fiorentina fabio Paratici e di come si sono conosciuti
Redazione VN

Pilar Fogliati ha parlato in una lunga intervista concessa al settimanale F. dove è tornata anche sulla relazione con Fabio Paratici:

La scintilla

—  

Ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi piace molto. L'ho conosciuto a una banalissima cena di amici con amici per amici. Sono quelle cene che chiamo contaminate, sono quelle che mi divertono, le trovo più stimolanti. Differenza di età? Dico la verità: non me ne frega niente. È una cosa bella e vera. La prima foto 'rubata'? Era la prima volta che succedeva, ho pensato: mio Dio, poi mi sono detta: Pilar è vero, sei felice, siamo innamorati. Chi se ne frega

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