Dopo l'ennesimo scandalo, ovvero quello riguardante il mondo arbitrale e l'operato del designatore Gianluca Rocchi, il calcio italiano sta sempre più sprofondando in una crisi complicata e grave. Anche per questo, i presidenti della Lega Serie A e di quella della B, rispettivamente Ezio Maria Simonelli e Paolo Bedin, sono attesi per un'audizione informale alla Camera dei Deputati.
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L’Italia del Pallone in difficoltà: i vertici di Serie A e B attesi alla Camera
Calcio italiano in crisi? I presidenti Simonelli e Bedin sono attesi giovedì alla Camera per un'audizione informale
Come racconta tuttomercatoweb.com, infatti, la VII Commissione della Camera dei Deputati (Cultura, Scienza e Istruzione) ascolterà i due dirigenti riguardo alla situazione e che riferiranno anche su possibili soluzioni e prospettive che tutto il movimento nostrano può e deve avere.
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