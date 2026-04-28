L’Italia del Pallone in difficoltà: i vertici di Serie A e B attesi alla Camera

Calcio italiano in crisi? I presidenti Simonelli e Bedin sono attesi giovedì alla Camera per un'audizione informale

Dopo l'ennesimo scandalo, ovvero quello riguardante il mondo arbitrale e l'operato del designatore Gianluca Rocchi, il calcio italiano sta sempre più sprofondando in una crisi complicata e grave. Anche per questo, i presidenti della Lega Serie A e di quella della B, rispettivamente Ezio Maria Simonelli e Paolo Bedin, sono attesi per un'audizione informale alla Camera dei Deputati.