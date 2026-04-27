Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Fenerbahce. Il club di Istanbul ha deciso di sollevarlo dall'incarico dopo il pesante 3-0 subito dal Galatasaray nel derby di Istanbul che ha praticamente consegnato il titolo nelle mani di Osimhen e compagni.
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Domenico Tedesco è ufficialmente senza panchina: “paga” un gol di… Torreira
Il nome di Tedesco, tecnico di origini italiane è tra quelli usciti per la panchina viola
Nome papabile—
Tra i tanti nomi usciti per la panchina viola in caso di separazione da Paolo Vanoli, c'è anche quello di Tedesco, spesso accostato alla Serie A dopo esperienze sia con club (Schalke 04, Lipsia, Spartak Mosca) sia con nazionali (Belgio).
Torreira, colpo di grazia—
La rete del 3-0, tra l'altro, è stata segnata dal centrocampista ex viola Lucas Torreira, diventato un idolo nella parte arancionera della capitale turca. Di Osimhen e Yilmaz le altre due reti.
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