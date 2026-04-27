“Rocchi usava segnali codificati per correggere il VAR”. Scelto il sostituto

Accuse contro Rocchi

Intanto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex arbitro Pasquale De Meo ha rivelato l’esistenza di un presunto sistema di comunicazione nascosto all’interno della sala VAR di Lissone, basato su gesti concordati durante riunioni riservate tra arbitri. Secondo il suo racconto, figure come Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni avrebbero utilizzato segnali codificati — tra cui gesti simili al “sasso-carta-forbice” — per influenzare o correggere le decisioni degli addetti al VAR. Una pratica che, se confermata, violerebbe apertamente i protocolli che garantiscono l’autonomia degli ufficiali VAR, e che sarebbe stata diffusa e conosciuta nell’ambiente, generando anche malcontento. Il nodo principale riguarda l’uso non uniforme di questi segnali, che secondo De Meo avrebbe potuto alterare la regolarità del campionato.