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Codacons si muove sull’inchiesta VAR: possibile azione legale

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L’associazione pronta a tutelare tifosi e scommettitori e chiede interventi immediati alla FIGC
Redazione VN

Il Codacons ha deciso di costituirsi parte offesa nell’indagine avviata dalla Procura di Milano su presunte interferenze nelle designazioni arbitrali e nell’uso del VAR, che coinvolgerebbe Gianluca Rocchi. L’associazione ha inoltre annunciato che, in caso di processo, si costituirà parte civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti da tifosi, appassionati e scommettitori.

Secondo il Codacons, eventuali irregolarità capaci di compromettere la correttezza delle competizioni rappresenterebbero un danno grave, sia economico che morale, per milioni di persone. Per questo motivo è stata sollecitata la FIGC ad aprire rapidamente un procedimento sportivo parallelo e ad adottare misure concrete per garantire trasparenza e regolarità, ribadendo la necessità di fare chiarezza in tempi brevi per salvaguardare la credibilità del calcio italiano.

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