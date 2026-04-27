Il Codacons ha deciso di costituirsi parte offesa nell’indagine avviata dalla Procura di Milano su presunte interferenze nelle designazioni arbitrali e nell’uso del VAR, che coinvolgerebbe Gianluca Rocchi. L’associazione ha inoltre annunciato che, in caso di processo, si costituirà parte civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti da tifosi, appassionati e scommettitori.
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Codacons si muove sull’inchiesta VAR: possibile azione legale
L’associazione pronta a tutelare tifosi e scommettitori e chiede interventi immediati alla FIGC
Secondo il Codacons, eventuali irregolarità capaci di compromettere la correttezza delle competizioni rappresenterebbero un danno grave, sia economico che morale, per milioni di persone. Per questo motivo è stata sollecitata la FIGC ad aprire rapidamente un procedimento sportivo parallelo e ad adottare misure concrete per garantire trasparenza e regolarità, ribadendo la necessità di fare chiarezza in tempi brevi per salvaguardare la credibilità del calcio italiano.
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