Codacons si muove sull’inchiesta VAR: possibile azione legale

L’associazione pronta a tutelare tifosi e scommettitori e chiede interventi immediati alla FIGC

Il Codacons ha deciso di costituirsi parte offesa nell’indagine avviata dalla Procura di Milano su presunte interferenze nelle designazioni arbitrali e nell’uso del VAR, che coinvolgerebbe Gianluca Rocchi. L’associazione ha inoltre annunciato che, in caso di processo, si costituirà parte civile per chiedere il risarcimento dei danni subiti da tifosi, appassionati e scommettitori.