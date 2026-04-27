La Roma di Gasperini sarà la prossima avversaria della Fiorentina. Ecco come stanno i giallorossi dopo Bologna

La Roma di Gasperini sarà la prossima avversaria della Fiorentina di Paolo Vanoli . Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de "Il Tempo", il laterale turco Zeki Çelik effettuerà controlli clinici dopo il problema muscolare al flessore della coscia destra accusato nella gara contro il Bologna FC 1909. Le verifiche serviranno a definire con precisione l’entità dell’infortunio.

Chi salta la Fiorentina

Dal centro sportivo di Trigoria trapela comunque fiducia in vista del match di lunedì sera contro la Fiorentina, anche se la sua disponibilità non è ancora certa. Gli esami di oggi hanno escluso lesioni e quindi adesso toccherà allo staff giallorosso valutare le sue condizioni.