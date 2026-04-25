Terremoto AIA: il designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva

Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: nelle scorse ore al designatore Aia è stato notificato un avviso di garanzia

Redazione VN 25 aprile 2026 (modifica il 25 aprile 2026 | 14:04)

Il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per «concorso in frode sportiva». Il 24 aprile - riferisce l'agenzia di stampa Agi, che ha diffuso la notizia - gli è stato notificato un avviso di garanzia. Rocchi sarebbe indagato per concorso in frode sportiva, la stessa su cui si innescò Calciopoli.

Il caso — Nella carte si fa riferimento a quanto avvenuto il primo marzo 2025, durante Udinese-Parma, quando i tre addetti presenti a Lissone si confrontano su un possibile fallo di mano in area di rigore. "Non mi sembra fuori dalla sagoma, guarda la posizione del braccio, mi sembra sul corpo", dice il Var Daniele Paterna che pare orientato a escludere l'assegnazione del penalty. A un certo punto, però, si gira di scatto, guarda indietro e dal labiale si vede chiaramente che afferma: "È rigore". L'ipotesi è che il designatore Gianluca Rocchi si sarebbe alzato "rapidamente dalla postazione, per bussare più volte sul vetro della stanza di Paterna e Sozza per richiamare la loro attenzione e che a loro volta chiameranno l'arbitro per un on field review". Questo caso è contenuto in un esposto di Domenico Rocca, già archiviato dalla giustizia sportiva. Sotto la lente della Procura di Milano ci sarebbe pure la mancata espulsione di Bastoni in Inter-Verona nella stagione 2023-24.

L'inchiesta — L'indagine è condotta dalla Procura di Milano. L’inchiesta, con al centro il campionato 2024-2025, è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione e cova dall’estate dello scorso anno. Nel mirino le presunte pressioni di Rocchi su Var e Avar avvenute nelle ultime due stagioni. Sotto le macerie della crisi del calcio italiano sta esplorando tutte le sue componenti, dagli arbitri alla Figc ai club fino ad arrivare alla giustizia sportiva.