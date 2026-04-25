Stasera il primo verdetto del campionato? E riguarda la zona retrocessione

In questo 25 aprile potrebbe arrivare il primo verdetto del campionato di Serie A edizione 2025/2026: in caso di vittoria del Lecce nel posticipo del sabato sera, infatti, proprio in casa del Verona, scaligeri e Pisa sarebbero matematicamente retrocessi in cadetteria. I nerazzurri hanno giocato già nel pomeriggio, perdendo 1-0 al Tardini contro un Parma sorprendente per i 42 punti ottenuti fin qui.

Dunque tutto passa dal match tra salentini ed Hellas, con la terzultima Cremonese che intanto è caduta e pesantemente nell'anticipo del venerdì sera a Napoli (4-0). Una lotta salvezza che potrebbe vedere, dunque, i primi saluti alla categoria. Grande delusione sia in casa del Pisa che in quella del Verona per una stagione più che deludente e che ha visto entrambe le compagini in totale confusione e difficoltà.