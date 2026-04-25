Grosso: “Voci fanno piacere, ma c’è un campionato da finire. Saluterò Paratici”

Le parole di Fabio Grosso alla vigilia di Fiorentina-Sassuolo: tra il presente il e il futuro che potrebbe vederlo in panchina a Firenze

Redazione VN 25 aprile 2026 (modifica il 25 aprile 2026 | 13:12)

Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Sassuolo, valida per la 34° giornata di Serie A. L'allenatore dei neroverdi ha preso la parola dalla sala stampa del "Mapei Football Center" per presentare la partita di domani,alle 12:30, al Franchi:

"Mi aspetto una partita difficile contro una squadra forte che ha avuto una partenza non semplice ed è riuscita a risalire per meriti. Ha un cammino simile al nostro nel girone di ritorno, giocheremo in un ambiente caldo, ed è una gara che ha tante difficoltà".

Firenze presente e futuro? "C'è un campionato in corso. Ho già detto che le voci fanno grandissimo piacere, perché significa che stiamo facendo un lavoro molto bello e questo ci inorgoglisce ma c'è un campionato da finire e vogliamo finire bene. Anche loro vorranno fare fare lo stesso, mettere la ciliegina davanti al loro pubblico, non mi piacere parlare del futuro adesso".

Paratici? "Conosco tantissime persone nel calcio. Ho avuto l'opportunità di finire col direttore e di iniziare nel settore giovanile con lui, lo saluto molto volentieri. Siamo concentrati sul fare bene domani e mi auguro che venga fuori una bella partita".

Indisponibili? "Berardi non l'abbiamo recuperato anche se ci abbiamo sperato, degli altri non recuperiamo nessuno. Credo di portare Romagna in panchina, gli altri non li recuperiamo".