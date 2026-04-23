Niente Fiorentina per Domenico Berardi. Era atteso l’esito del ricorso presentato dal Sassuolo contro le due giornate di squalifica inflitte dopo l’espulsione contro il Genoa, ma la decisione è stata confermata.
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Berardi torna con la Fiorentina? Ecco la decisione sul ricorso del Sassuolo
Ecco la decisione sul ricorso per la squalifica di Berardi presentato dal Sassuolo
Come comunicato dalla FIGC, “La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il reclamo del Sassuolo contro la squalifica per due giornate di Domenico Berardi. Il calciatore neroverde era stato espulso nell'intervallo della partita contro il Genoa dello scorso 12 aprile. Confermata anche l'ammenda di 10.000 euro”. Nessuno sconto quindi: l’attaccante salterà il prossimo turno di campionato, con rientro previsto nella sfida successiva contro il Milan.
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