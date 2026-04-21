Per il Corriere dello SportDan Friedkin, presidente e proprietario della Roma, ha deciso: si va avanti con Gian Piero Gasperini. Dopo le polemiche tra l'ex allenatore dell'Atalanta e il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri, polemiche che hanno portato, in pratica, ad una rottura tra i due, la volontà del vertice societario è adesso sempre più chiara. La fiducia nei confronti del tecnico è intatta, anzi, ancor più forte, anche in vista del futuro.
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Roma, la proprietà vota Gasperini: Ranieri pronto a farsi da parte? Cambi in vista
I Friedkin vogliono andare avanti con l'ex tecnico dell'Atalanta
Resta da capire, a questo punto, cosa deciderà Ranieri. Sempre secondo il quotidiano sportivo Friedkin potrebbe proporgli un ruolo ancor più istituzionale e sempre più lontano dalle dinamiche di campo, per il rispetto e l'affetto che nutre nei suoi confronti, ma resta da capire se l'allenatore campione d'Inghilterra con il Leicester (in viola dal 1993 al 1997) accetterebbe una soluzione del genere. Più facile che decida di lasciare la Roma, così come il d.s. Frederic Massara, un altro mai andato veramente d'accordo con Gasperini. Si preannuncia, quindi, un'estate di grandi cambiamenti in casa capitolina.
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