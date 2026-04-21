Roma, la proprietà vota Gasperini: Ranieri pronto a farsi da parte? Cambi in vista

Per il Corriere dello SportDan Friedkin, presidente e proprietario della Roma, ha deciso: si va avanti con Gian Piero Gasperini. Dopo le polemiche tra l'ex allenatore dell'Atalanta e il senior advisor giallorosso Claudio Ranieri, polemiche che hanno portato, in pratica, ad una rottura tra i due, la volontà del vertice societario è adesso sempre più chiara. La fiducia nei confronti del tecnico è intatta, anzi, ancor più forte, anche in vista del futuro.