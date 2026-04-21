Sticchi Damiani recrimina: “Meritavamo ampiamente noi. Nessuno ci regala niente”

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani mastica amaro per un risultato a suo dire troppo stretto, ottenuto contro la Fiorentina: "Devo dire che per l'impegno messo in tutta la gara, la squadra meritasse ampiamente il successo. Il primo tempo è stato meno intenso del secondo, ma non credo meritassimo di concluderlo in svantaggio. Nel secondo ha giocato dando tutto quello che aveva dentro. La squadra si è liberata dalle ansie, è stata arrembante ma anche lucida e mi è piaciuta molto." le parole riportate da PianetaLecce.it.