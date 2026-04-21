Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani mastica amaro per un risultato a suo dire troppo stretto, ottenuto contro la Fiorentina: "Devo dire che per l'impegno messo in tutta la gara, la squadra meritasse ampiamente il successo. Il primo tempo è stato meno intenso del secondo, ma non credo meritassimo di concluderlo in svantaggio. Nel secondo ha giocato dando tutto quello che aveva dentro. La squadra si è liberata dalle ansie, è stata arrembante ma anche lucida e mi è piaciuta molto." le parole riportate da PianetaLecce.it.
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Sticchi Damiani recrimina: “Meritavamo ampiamente noi. Nessuno ci regala niente”
Le parole del presidente del Lecce dopo l'1-1 contro la Fiorentina
Sticchi Damiani ha parlato anche del ritiro indetto in vista delle prossime due sfide contro Verona e Pisa, decisive nella corsa salvezza: "Questo ritiro è stato programmato per queste due partite importanti, contro squadre insidiose. A noi non ci regala niente nessuno e queste squadre non ci regaleranno niente. A noi il compito di essere all'altezza delle due gare. La mia posizione? Io sono sempre vicino alla squadra, mi viene ancora di più spontaneo nei momenti di difficoltà. Quando la squadra vince mi vedono molto meno.
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