Due sconfitte pesanti, contro Aston Villa e Juventus, che hanno affossato l'umore in casa Bologna. Vincenzo Italiano nel post gara dello Stadium è stato chiaro su cosa aspetta i Felsinei nelle prossime gare: "La stagione è finita, tra virgolette, queste ultime partite ci danno la possibilità di crescere da ogni punto di vista. Ci siamo giocati traguardi importanti fino ad aprile, ma in campionato abbiamo lasciato qualcosa".
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Italiano: “La stagione è finita”, i tifosi del Bologna non la prendono bene
Il Bologna di Italiano va ko, ed i tifosi non hanno apprezzato le parole del tecnico
Le reazioni—
I tifosi del Bologna però non sono d'accordo con il proprio tecnico. Molti hanno criticato queste parole, prendendo in esame la classifica. I rossoblu sono a 6 punti dal settimo posto dell'Atalanta, con uno scontro diretto da giocare. Al di là delle graduatorie, i tifosi non hanno accettato di buon grado questo atteggiamento rinunciatario.
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