Italiano: “La stagione è finita”, i tifosi del Bologna non la prendono bene

Due sconfitte pesanti, contro Aston Villa e Juventus, che hanno affossato l'umore in casa Bologna. Vincenzo Italiano nel post gara dello Stadium è stato chiaro su cosa aspetta i Felsinei nelle prossime gare: "La stagione è finita, tra virgolette, queste ultime partite ci danno la possibilità di crescere da ogni punto di vista. Ci siamo giocati traguardi importanti fino ad aprile, ma in campionato abbiamo lasciato qualcosa".