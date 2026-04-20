I convocati di Eusebio Di Francesco in vista della partita di questa sera del suo Lecce, al Via del mare, contro la Fiorentina. Tra gli assenti, oltre a quelli infortunati da tempo, anche l'ex viola Sottil. Recuperati, invece, Banda e Gandelman. Di seguito la lista:
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Lecce, i convocati per la Fiorentina: Di Francesco ne recupera due
Ufficializzati i convocati del Lecce per la partita di questa sera contro la Fiorentina: Di Francesco recupera due giocatori
Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja Ufficiali
Difensori: Gallo, Jean, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Coulibaly, Gandelman, Gorter, Helgason, Kovac, Marchwiński, Ngom, Ramadani, Sala
Attaccanti: Banda, Cheddira, N'Dri, Pierotti, Stulic
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