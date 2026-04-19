Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato al termine del match contro il Verona in conferenza stampa e a DAZN. Ecco le sue parole:
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Allegri in Nazionale? Lui frena le voci: “Mi vedo ancora al Milan”
Allegri in Nazionale? Lui nega tutto e si conferma al Milan anche per la prossima stagione
Nazionale? In questo momento qui non c’è nessuna telefonata, il mio pensiero è sul Milan. Abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme. In grammatica quando c'è un punto c'è un punto, poi si può andare anche a capo. Abbiamo cominciato un percorso l'anno scorso di lavoro. Oggi la vittoria era molto importante, oggi era una delle partite più importante del campionato, perché ci avvicina alla Champions anche se la matematica non ci premia. Ci mancano 7 punti. Era importante vincere, c'era tanta pressione perché venivamo dalla partita persa contro l'Udinese. Potevamo fare meglio tecnicamente, ma l'importanza della partita ha fatto sì che abbiamo perso qualche pallone di troppo.
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