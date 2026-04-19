Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'importante partita contro la Fiorentina:
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VIOLA NEWS altre news altre di serie a Di Francesco: “Vi spiego la scelta del ritiro. Tra Sottil e Banda forse solo uno recupera”
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Di Francesco: “Vi spiego la scelta del ritiro. Tra Sottil e Banda forse solo uno recupera”
Le parole dell'allenatore del Lecce in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina
Sottil non sarà sicuramente della partita, Banda verrà valutato domani mattina perché oggi ha fatto differenziato. L'importante è che sia del gruppo, poi valuterò io se sarà a disposizione.
Sul ritiro—
Qualcuno ha detto che è stato imposto dalla società... Come tutte le scelte fatte, l'allenatore decide insieme a squadra e società. L'obiettivo è convogliare al meglio le forze in un momento in cui la squadra necessita di alzare l'attenzione attraverso il lavoro e la quotidianità. Ci dobbiamo togliere un qualcosa tutti noi stessi per darlo all'obiettivo finale: la salvezza.
Kean—
Sulla nostra filosofia cambia poco, continueremo a lavorare di squadra. Kean ha una grande qualità nell'attaccare la profondità, fa azioni estemporanee di forza e prepotenza e vive sul fuorigioco. Abbiamo preparato la partita sulle varie caratteristiche, anche Piccoli è bravo ad attaccare gli spazi pur con modi diversi. La Fiorentina è la seconda squadra del campionato per cross fatti, quindi sfrutta molto le corsie con i suoi esterni. A volte puoi trovare entrambi i terzini in attacco.
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