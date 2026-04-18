Lecce, allarme infortuni. Un altro giocatore rischia il forfait

Nel corso dell’allenamento mattutino svolto presso il centro sportivo di Martignano, il Lecce di Eusebio Di Francesco ha ricevuto indicazioni poco rassicuranti in vista della sfida contro la Fiorentina. Come riportato da CalcioLecce.it, la seduta è stata caratterizzata da diverse assenze e lavoro differenziato per alcuni giocatori chiave: in particolare Lameck Banda, insieme a Riccardo Sottil e Filip Marchwiński, non ha preso parte all’allenamento completo. Restano invece sicuramente indisponibili Gaspar, Berisha e Francesco Camarda.