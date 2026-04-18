Nel corso dell’allenamento mattutino svolto presso il centro sportivo di Martignano, il Lecce di Eusebio Di Francesco ha ricevuto indicazioni poco rassicuranti in vista della sfida contro la Fiorentina. Come riportato da CalcioLecce.it, la seduta è stata caratterizzata da diverse assenze e lavoro differenziato per alcuni giocatori chiave: in particolare Lameck Banda, insieme a Riccardo Sottil e Filip Marchwiński, non ha preso parte all’allenamento completo. Restano invece sicuramente indisponibili Gaspar, Berisha e Francesco Camarda.
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Lecce, allarme infortuni. Un altro giocatore rischia il forfait
Il Lecce prepara la sfida alla Fiorentina tra assenze e acciacchi: Lameck Banda a rischio, emergenza sulla fascia sinistra per Di Francesco.
L’eventuale forfait di Banda rappresenterebbe un problema significativo per Di Francesco, soprattutto sul piano tattico. L’assenza dell’esterno zambiano priverebbe infatti il Lecce di un’ala sinistra di ruolo, costringendo l’allenatore a soluzioni adattate o a cambi di sistema contro una Fiorentina che fa dell’ampiezza e del palleggio uno dei suoi punti di forza.
Nonostante le difficoltà, arrivano però anche segnali positivi: Pierotti è pienamente recuperato e si candida per un ruolo nell’undici titolare o come alternativa importante a gara in corso.
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