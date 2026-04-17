De Rossi vede il traguardo: “La gara col Pisa è un match point salvezza”

Con un eventuale successo a Pisa , il Genoa , che attualmente precede la Fiorentina di una sola lunghezza, metterebbe una seria ipoteca sulla permanenza in Serie A. Una sfida cruciale per la zona retrocessione, presentata così dal tecnico rossoblù Daniele De Rossi : "Il Pisa è una compagine ancora nel pieno della lotta salvezza e abbiamo l'obbligo di mantenere altissima la concentrazione. Siamo consapevoli di avere tra le mani un vero e proprio match point : pur senza il conforto della matematica, un trionfo domenica significherebbe, di fatto, aver centrato finalmente il nostro obiettivo".

"Il Pisa non ha mai mollato"

L'allenatore dei liguri ha poi proseguito l'analisi sull'avversario di turno: "A mio avviso, con l'avvento di Hiljemark in panchina non si sono visti stravolgimenti tattici rispetto alla gestione Gilardino. Considero il Pisa una squadra reattiva e in buone condizioni fisiche che, salvo rari passaggi a vuoto, ha sempre dato battaglia contro chiunque. Quella di domenica rappresenta per loro una delle ultime chiamate per sperare ancora, e faranno di tutto per non fallire".