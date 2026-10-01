Violazzurri: Biraghi raggiunge Gamberini

Con la presenza di Fagioli nella gara Turchia-Italia 1-4, disputata a Bursa, la Fiorentina è arrivata a totalizzare 651 presenze in azzurro dei suoi giocatori per un totale di 81 giocatori. In precedenza, grazie al gol realizzato da Kean in Bosnia-Italia (nono gol da viola con la Nazionale), la Fiorentina aveva toccato quota 76 reti azzurre. Kean era diventato anche l'ottavo viola a segnare una doppietta con la nazionale. L'ultimo giocatore della Fiorentina a segnare due reti in una stessa gara della Nazionale era stato Gilardino il 14 ottobre 2009, quando realizzò una tripletta contro Cipro.

- Fagioli, alla prima apparizione in azzurro da tesserato viola, ha raggiunto 19 giocatori gigliati al 62° posto assoluto della classifica dei giocatori della Fiorentina con più presenze in Nazionale -> LEGGI LA GRADUATORIA ASSOLUTA DEI PIU' PRESENTI IN NAZIONALE