Alieu Njie parte titolare con la Svezia Under 21 ma incassa una netta sconfitta per 3-0 contro la Polonia. Per l'esterno della Fiorentina 72' in campo
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Non basta la maglia da titolare ad Alieu Njie per evitare un pomeriggio amaro con la sua Svezia Under 21. Nel match disputato a Katowice e valido per il girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, gli scandinavi sono stati nettamente superati per 3-0 dai pari età della Polonia.
Tris polacco a Katowice, 72' in campo per l'esterno viola
Il ct svedese Backstrom ha schierato l'esterno della Fiorentina dal primo minuto come ala sinistra nel tridente d'attacco del suo 4-3-3. Njie ha provato a mettersi in evidenza per accumulare minutaggio prezioso in questo periodo di pausa di campionato, ma la partita si è incanalata fin dal 40' del primo tempo a favore dei padroni di casa. A decidere la sfida è stata la doppietta di uno scatenato Mazurek, prima del sigillo finale firmato da Bak che ha chiuso definitivamente i conti.
La partita dell'attaccante viola si è conclusa al 72', momento in cui è stato richiamato in panchina per fare spazio a Oppong.
Classifica e tabella di marcia verso il Genoa
Il successo permette alla Polonia di consolidare il primato nel girone salendo a quota 27 punti, staccando ulteriormente l'Italia seconda a 21, ma con una partita in meno. Per la Svezia, già fuori dalla corsa alla qualificazione prima di questo ciclo di incontri con soli 10 punti raccolti, il percorso proseguirà il prossimo 5 ottobre con la sfida casalinga contro la Macedonia del Nord.
Subito dopo il secondo impegno con la Nazionale, Njie farà rientro a Firenze per mettersi nuovamente a disposizione di Paolo Vanoli a partire dal 6 ottobre. Ad attenderlo ci saranno soltanto quattro giorni di allenamento al Viola Park prima della delicata trasferta di campionato a Marassi contro il Genoa.
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