Atta ha parlato anche dei suoi compagni. Da Fagioli a Mastiuantuono, al Corriere Fiorentino l'ex Udinese ha analizzato la rosa viola:

Che ne dice di un centrocampo con lei, Fagioli e Oulai?

«Che possiamo coesistere. Ma che tutto passa dal concetto di cui parlavo prima: restare connessi e pensare da squadra».

Chi l’ha stupita di più dei suoi compagni?

«Franco (Mastantuono, ndr ) di sicuro, ma potrei dirle anche Njie che è velocissimo. Faccio fatica comunque a scegliere, perché dovrei citarne tanti altri».

Lei è di Rennes ma per esordire tra i professionisti è dovuto andare a Metz. Quando ha capito di poter fare il calciatore?

«Ci ho sempre creduto, ci ho sempre sperato, anche grazie al sostegno dei miei. Mio padre soprattutto mi ha sempre concesso tutto: “prima gioca poi farai i compiti” mi diceva. Mia mamma la pensava diversamente ma poi si è adeguata volentieri».