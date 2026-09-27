Le parole del centrocampista della Fiorentina
Italia-Belgio 0-2, le reazioni social: "Così non va, squadra imbarazzante"
Atta ha parlato anche dei suoi compagni. Da Fagioli a Mastiuantuono, al Corriere Fiorentino l'ex Udinese ha analizzato la rosa viola:
Che ne dice di un centrocampo con lei, Fagioli e Oulai?
«Che possiamo coesistere. Ma che tutto passa dal concetto di cui parlavo prima: restare connessi e pensare da squadra».
Chi l’ha stupita di più dei suoi compagni?
«Franco (Mastantuono, ndr ) di sicuro, ma potrei dirle anche Njie che è velocissimo. Faccio fatica comunque a scegliere, perché dovrei citarne tanti altri».
Lei è di Rennes ma per esordire tra i professionisti è dovuto andare a Metz. Quando ha capito di poter fare il calciatore?
«Ci ho sempre creduto, ci ho sempre sperato, anche grazie al sostegno dei miei. Mio padre soprattutto mi ha sempre concesso tutto: “prima gioca poi farai i compiti” mi diceva. Mia mamma la pensava diversamente ma poi si è adeguata volentieri».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Fagioli non si è "adattato": si è evoluto. Possibile che Mancini non lo veda?
Rassegna stampa
Pedro Gonçalves: "Lavoro come un matto, ecco quando sarò pronto. Ruolo? Vi spiego"
Rassegna stampa
Basta ritiro al Viola Park, Repubblica: "Paratici ci pensa, ecco le destinazioni"
Rassegna stampa
Atta: "Qui a Firenze per un motivo. Grosso? Inspiegabile, ma una cosa non è vera"
Rassegna stampa
Gonçalves: "L'addio e la trattativa con Paratici. Non sento la pressione"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti